الآلاف يتجمعون فى باريس بأول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر

حضر آلاف الأشخاص مسيرة في باريس في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة الفرنسيية منذ الهجمات المتبادلة في 7 أكتوبر الجاري.

وذكرت رويترز أن حوالي 15 ألف شخص حضروا إلى ساحة الجمهورية، وفقًا لأرقام الشرطة، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وتمت الدعوة إلى الاحتجاج في باريس من قبل "التجمع الوطني من أجل سلام مستدام وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، والذي يتكون من أكثر من 40 منظمة، بما في ذلك الحزب اليساري "فرنسا لا تنحني"، والنقابة العمالية CGT ومنظمة "فرنسا فلسطين". تكافل."

وقالت باريس إن الاحتجاج مسموح به، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن الإعلان الذي أصدره المنظمون أدان هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال مسعفون وشهود لرويترز إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا ليل الأحد في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت الأونروا، أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أن 29 من زملائها في غزة قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب الوكالة، فإن نصف هؤلاء الزملاء كانوا معلمين في الأونروا. وقال انه: كوكالة، نحن مدمرون. نحن نحزن مع بعضنا البعض ومع العائلات.

كما أعربت اليونيسف عن حزنها على فقدان العاملين في المجال الإنساني والمدرسين، قائلة: "يجب احترام حياة وسلامة جميع العاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين يخدمونهم".

اتصالات مع الغرب لمناقشة الحرب المستمرة

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا يوم الأحد مع زعماء كندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا لمناقشة الحرب المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.