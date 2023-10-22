محمد فوزى: قمة القاهرة للسلام جسدت الدور المصرى فى التعامل مع القضية الفلسطينية

أوضح محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مدى أهمية قمة القاهرة للسلام باعتبارها أحد أهم الشواهد على التحوّل الكبير للدور المصري، الذي تجاوز مجرّد كونه وسيطًا للتهدئة إلى رعاية القضية وامتد إلى دور فعّال للوصول إلى التهدئة بعدما ثبت فشل الرعاية الأحادية وعجزها عن تحقيق الشرعية الدولية.

وقال محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، إن قمة القاهرة للسلام كانت تجسيدًا للدور المصري المحوري والفعّال على مستوى التعامل مع التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية.

وأوضح أن أكثر ما عقّد الأزمة الحالية هو إما تقاعس بعض الأطراف، إقليميًا أو دوليًا على مستوى التعامل بجدية مع التصعيد الراهن، أو الانحياز المطلق والفج الذي قابله العديد من الدول خاصة الدول الغربية في إنجاح الممارسات الإسرائيلية.

وأكّد أن الدور المصري ركز منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي على التحرك وفقًا لمقاربة تجمع بين الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية، لافتًا إلى أن مصر كانت تتبنى مقاربة شاملة إزاء هذا التصعيد.