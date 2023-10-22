الأحد 22 أكتوبر 2023
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محمد عبدالرازق: قمة القاهرة للسلام حققت رؤية القيادة المصرية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الرازق

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، دلالات ومخرجات قمة القاهرة للسلام.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قمة القاهرة للسلام حققت رؤية القيادة المصرية.

وأضاف: قمة القاهرة للسلام نجحت في إنفاذ الرسالة المصرية في التعامل مع التداعيات والتطورات الحالية في قطاع غزة، إلى مواقف العديد من الدول الغربية التي كانت انتقلت من الدعم المطلق لإسرائيل إلى تغيير وجه النظر وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن كل المشاركين في قمة القاهرة للسلام نجحوا في تقديم الرؤية المصرية وأن إسرائيل وهى تمارس حق الدفاع عن نفسها، لابد أن تحترم القانون الدولي وأن تدخل المساعدات الإنسانية وتجنب قصف معبر رفح.

قمة القاهرة للسلام اكسترا نيوز محمد عبد الرازق القيادة المصرية

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