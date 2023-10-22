الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: مصر أخذت زمام المبادرة فى دعم الشعب الفلسطينى ضد التصعيد فى غزة

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية، دلالات ومخرجات  قمة القاهرة للسلام.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن انعقاد قمة القاهرة عكست أن مصر تحركت وأخذت زمام المبادرة في دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الشامل على سكان قطاع غزة.

وأضاف أن دور مصر متواصل يعكس أن دعم القضية الفلسطينية أحد الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن هذا التصعيد والمعاناة الضخمة لسكان غزة غير مسبوق.

وأشار إلى أن مصر حرصت على حشد الجهود الدولية والإقليمية لتمثل حائط صد أمام تيار التصعيد والاندفاع الحالي بدعم غربي وأمريكي، لأنه تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين.

اكسترا نيوز قمة القاهرة أحمد سيد أحمد الشعب الفلسطيني

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