الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: "القاهرة للسلام" أثبتت نجاح الدبلوماسية المصرية في حشد الرأي العام الدولي

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أوضح محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، دور مصر المحوري في  القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المشاركة الواسعة في قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية ومسار حل الأزمة.

وأضاف أن قمة القاهرة جاءت في ظروف صعبة للغاية وخاصة بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني، موضحًا أن هذا القصف جريمة حرب تستوجب محاسبة القائم بها.

وأشار إلى أن قمة القاهرة قامت بدور كبير على مستوى الحضور الأوسع لقادة وزعماء الدول بما يثبت نجاح الدبلوماسية المصرية في حشد رأي عام دولي يدعو إلى مراعاة الوضع الإنساني في غزة.

اكسترا نيوز القضية الفلسطينية محمود سلامة غزة

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