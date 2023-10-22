مراسل "القاهرة الإخبارية": 40 شاحنة مساعدات جاهزة للعبور إلى قطاع غزة غدًا

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يتم تجهيز 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح غدًا.

وفي وقت سابق، قال رمضان المطعني، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن مطار العريش استقبل اليوم 5 طائرات تحمل مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، وهى طائرتان قطريتان، وطائرة هندية، وطائرتان جزائريتان، وذلك بخلاف الشاحنات المتراصة أمام معبر رفح والتي تزيد على 100 شاحنة تحمل مساعدات متنوعة بين مواد طبية وغذائية وبطاطين، وأدوات صحية، وغيرها.