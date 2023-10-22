الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة في قطاع غزة

قال الدكتور محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتسلم أي مساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "هناك تدهور كبير في المستشفيات وسيارات الإسعاف، أعداد كبيرة من الإصابات، وأعضاء الهلال يعملون على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وناشدنا شركائنا في الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بإمداد القطاع بالمواد الغذائية والطبية".

وأشار إلى أن هناك 130 طفل في الحضانات مهددون بالموت، ودائرة الخطر تزداد بسبب تعطل الكهرباء وعدم عمل الأجهزة، مردفًا: "نناشد ألا نصل لهذه الكارثة، ولابد من إدخال المساعدات اللازمة والأساسية".

شهود عيان لـ"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية

أفاد شهود عيان، لقناة القاهرة الإخبارية، بوقوع قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، لكنه لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات.

وكان رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قال إن مطار العريش استقبل اليوم 5 طائرات تحمل مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، وهم طائرتين قطريتين، وطائرة هندية، وطائرتين جزائرتين.