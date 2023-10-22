الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مطار العريش استقبل اليوم 5 طائرات مساعدات لغزة

مطار العريش
مطار العريش

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مطار العريش استقبل اليوم 5 طائرات تحمل مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، وهم طائرتين قطريتين، وطائرة هندية، وطائرتين جزائرتين.

وأوضح خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرة الهندية وصلت قبل قليل يرافقها السفير الهندي، لتفقد المساعدات التي تقدر بحوالي 38 طنًا من المساعدات غذائية وطبية وأقمشة.

أما الطائرة الجزائرية بها خيام وأقمشة وحوالي 38 طنًا مساعدات، يتم التعامل معها من قبل فرق الهلال الأحمر.

ولفت إلى أن في وقت سابق اليوم وصل طائرتان قطريتان، تحملان مساعدات تقدر بـ37 طنًا مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية. 

تركيا ترسل طائرة مساعدات رابعة إلى مطار العريش

وأشار إلى أن تركيا سبق أن أرسلت 3 طائرات حتى الآن يحملان عشرات الأطنان تخطت 80 طنًا مساعدات غذائية ودوائية، وسوف ترسل طائرة رابعة اليوم لمطار العريش، بالإضافة لمساعدات وصلت من منظمة الصحة العالمية واليونسيف والفاو.

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