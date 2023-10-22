البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو اتفقا على السماح بتدفق مستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتفقا على السماح بتدفق مستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان البيت الأبيض: أكد الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أنه سيكون هناك الآن تدفق مستمر لهذه المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة.

وحسب البيان: ناقش بايدن نتنياهو الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الأسري المتبقين الذين احتجزتهم حماس.