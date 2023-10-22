الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: ماكرون ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل هذا الأسبوع

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل هذا الأسبوع، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كان  نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، قال إن الداخل الإسرائيلي يغلي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتبر نفسه جريحًا وطُعن في كبريائه، مشيرًا إلى أن الرأي العام غاضب من الحكومة الإسرائيلية بشدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: “هذه آخر أيام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لن يتجدد له مرة أخرى وفقًا لاستطلاعات رأي إسرائيلية، فالخسائر الإسرائيلية تزداد يوميًا، إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة 14 مليار دولار مساعدات إضافية”.

نتنياهو ماكرون إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية

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