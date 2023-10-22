نتنياهو: ماكرون ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل هذا الأسبوع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل هذا الأسبوع، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كان نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، قال إن الداخل الإسرائيلي يغلي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتبر نفسه جريحًا وطُعن في كبريائه، مشيرًا إلى أن الرأي العام غاضب من الحكومة الإسرائيلية بشدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: “هذه آخر أيام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لن يتجدد له مرة أخرى وفقًا لاستطلاعات رأي إسرائيلية، فالخسائر الإسرائيلية تزداد يوميًا، إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة 14 مليار دولار مساعدات إضافية”.