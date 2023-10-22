الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فتيات مصر أمام معبر رفح.. سارة كمال: "مش خايفة.. واحنا وأهل غزة واحد"

معبر رفح
معبر رفح

يشهد لها جميع من حولها بالنشاط والحركة وأنها شعلة من الحماس، وهو ما رصدناه بالفعل طيلة فترة تواجدها أمام معبر رفح، تساهم في تقديم الطعام والشراب للمتطوعين، وتشارك في تنظيم اصطفاف المتطوعين أمام بوابات المعبر خلال الفعاليات التضامنية بمنتهى الإخلاص، سارة كمال مديرة المشروعات بمؤسسة جمال الجارحي، المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلى.

فتح معبر رفح غدًا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ثانى قوافل المساعدات تنطلق إلى غزة من معبر رفح

منذ انطلاق قافلة شباب المتطوعين من القاهرة إلى معبر رفح، كانت سارة كمال البالغة من العمر 33عاما، تحرص على المرور في كل مرحلة توقف، لتطمئن على جميع الموجودين بالسيارات وكانت تشارك بابتسامتها الهادئة في طمأنة جميع المشاركين من شباب المتطوعين على أن الرحلة رغم صعوبتها لكنها ستأتي بثمارها، وأن المساعدات ستدخل إلى قطاع غزة، وأن مجهود وحلم هؤلاء الشباب والشابات لن يذهب سدى، وأن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع نصب عينيها القضية الفلسطينية، والحفاظ على كل حبة رمل من ارض سيناء الغالية.

عقب دخول السيارات العشرين المحملة بالمساعدات الطبية عبر معبر رفح، قالت سارة كمال لـ"الدستور"، إن سبب مشاركتها هو شعورها بتقديم أضعف الإيمان لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالذهاب لأقرب نقطة منهم وهي معبر رفح، والمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لهم.

وقالت إنها تتمنى دخول جميع المساعدات ليس فقط الشاحنات العشرين، لكنها شعرت بفخر وسعادة مع دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وأكدت أنه رغم تحذيرات كثيرة من خشية تعرضها لأي ضرر لقرب معبر رفح من قطاع غزة واستمرار قصف الاحتلال، إلا أنها لم تخشى شيئا وقالت: "إذا يتعرض الفلسطينيين في قطاع غزة للعدوان كل يوم ومش خايفة يجرالى حاجة احنا واحد وانا زيهم".

وأضافت: "بالرغم من صعوبة الحياة قرب القصف اليومي المتواصل الذي نسمعه، وصعوبة الحياة في الخيام، لكن تعب الأيام الماضية كله قد هان حينما شاهدت المساعدات تدخل لقطاع غزة أمام عيني، وشاركت بالفرح الذي نظمه المتطوعين حينما عادت الشاحنات فارغة بعد إدخال المساعدات".

https://www.youtube.com/shorts/CDa-caYhChw 

معبر رفح المتطوعين قطاع غزة التحالف الوطني الطعام والشراب

الأكثر قراءة

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات