الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فتح معبر رفح غدًا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه سيتم فتح معبر رفح البري غدا لدخول المساعدات الإنسانية لغزة.

شهود عيان: قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية 

أفاد شهود عيان، لقناة "القاهرة الإخبارية"، بوقوع قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، لكنه لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات.

كان رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قال إن مطار العريش استقبل اليوم 5 طائرات تحمل مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، وهم طائرتان قطريتان، وطائرة هندية، وطائرتان جزائريتان.

رفح معبر رفح غزة المساعدات الأنسانية لغزة القاهرة الإخبارية

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