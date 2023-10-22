الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صاحب مخبز: كلنا مع القيادة المصرية في دعمها للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن يدعم القضية
مواطن يدعم القضية الفلسطينية

قال محمد سعيد، أحد المواطنين وصاحب مخبز، إنه يتابع الأحداث الفلسطينية بشكل كبير كأي مواطن عربي يندد بالاحتلال الصهيوني ويدعم القضية الفلسطينية.

السيسي يدعم القضية الفلسطينية

تابع إن هناك العديد من الأبرياء يقتلون دون ذنب وهو أمر غير مقبول، ودعا لوقوف الدول العربية بجانب مصر وأن يكون هناك قرارات حاسمة بشأن القضية الفلسطينية ووقف القتل والمذابح المستمرة.

وأكد على أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني منذ زمن مضى، وأيد قرارات السيسي بشأن القضية الفلسطينية وحرصه على وصول المساعدات والإغاثات لقطاع غزة.

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مواطن: "نفتخر موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية.. وأمننا القومي خط أحمر" (فيديو)

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مواطن: ندعم كل قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، تصفية القضية الفلسطينية ينهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، اتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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