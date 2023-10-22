الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطن: "نفتخر موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية.. وأمننا القومي خط أحمر" (فيديو)

مواطن مصري
مواطن مصري

عبر المواطن كريم حسن، عن دعمه ومساندته لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قرارات حفاظًا على الأمن القومي ضد مخطط التهجير الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وأكد: “أمن مصر القومي خط أحمر”.

وتابع “حسن” في تصريحات لـ"الدستور"، أن الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بدايتها قبل عقود.

وأعرب عن سعادته بفرصة التعبير عن رايه وموقفه المساند لـلقضية الفلسطينية، وأشاد بالجهود المصرية لفتح معبر رفح وتوصيل المساعدات لقطاع غزة المحاصر.

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عضو التحالف الوطنى: ندعم قرارات الرئيس السيسى للحفاظ على الأرض المصرية "فيديو"

 

 

مواطن مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الأمن القومي الإسكندرية

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