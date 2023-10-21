برلماني: مصر لها دور بطولي في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين (فيديو)

قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف الداعم للقضية اللفلسطينية هو رسالة مصرية للعالم تؤكد على رفض التهجير والعنف والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الصهيونية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، أن المصريين أعلنوا اصطفافهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامنا مع القضية الفلسطينية ورفضهم التفريط في شبر واحد من الأراضي المصرية.

وأكد أن القوافل الإغاثية مشهد بطولي ورجولي يثبت إصرار الشعب المصري على موقفه وتقديم كل ما في وسعه لمساندة الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على وطنهم، كما نحافظ على مقدرات وطننا.

وعبر المصريون عن تفويضهم للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي ورفض التهجير حفاظا على الاراضي المصرية، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين.

واستجاب المصريين وخرجوا بالملايين رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية رافضين التهجير ومدعمين القضية الفلسطينية منددين بأحداث العنف والدمار بأحداث غزة، وموجهين رسائل داعمة بضرورة البقاء والحفاظ على القضية الفلسطينية.

وعبر المصريون عن تفويضهم للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي ورفض التهجير حفاظا على الاراضي المصرية، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين.