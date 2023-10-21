عضو التحالف الوطنى: ندعم قرارات الرئيس السيسى للحفاظ على الأرض المصرية "فيديو"

قال بدر جمعة، عضو التحالف الوطني، إن الحفاظ على الأرض المصرية موقف لن نتنازل عنه، فسيناء ليست للبيع، ونعطي كامل الدعم والتفويض للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حماية للأراضي المصرية.

وتابع جمعة أن دعمنا للقضية الفلسطينية لن نتراجع عنه، والشعب المصري نعرفه جيدًا في الأزمات، فهو بطبعه شعب مضياف ومرحب بكل الجنسيات المستضيفة على الأراضي المصرية، ولكن أمر تهجير الفلسطينيين مختلف للحفاظ على القضية الفلسطينية واسترداد أراضيهم.



وكان عبّر المصريون عن تفويضهم للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي ورفض التهجير حفاظًا على الأراضي المصرية، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين.

وخرج الملايين إلى الميادين رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، رافضين التهجير وداعمين القضية الفلسطينية، ومنددين بأحداث العنف والدمار بأحداث غزة، وموجهين رسائل داعمة بضرورة البقاء والحفاظ على القضية.