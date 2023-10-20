الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لرئيس وزراء بريطانيا: تهجير المدنيين من غزة إلى سيناء ينهى القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نحتاج إلى إحياء عملية السلام مرة أخرى وإعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك: "نقدر تفهم بريطانيا أهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، لأن هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تمامًا، ونحن نحرص على عدم حدوث ذلك".

وأكد الرئيس السيسي أن بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها وقدرتها على التأثير ليس فقط في المنطقة بل في العالم كله.

السيسي الرئيس السيسي غزة بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا تهجير أهل غزة

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