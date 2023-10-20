الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمعة "تحيا مصر".. متظاهرو الجامع الأزهر يصلون إلى ميدان التحرير (صور)

متظاهرو الجامع الأزهر
متظاهرو الجامع الأزهر

وصل متظاهرو مسجد الأزهر الشريف إلى ميدان التحرير حاملين أعلام فلسطين، مرددين هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وردد المتظاهرون في جمعة “تحيا مصر” هتافات في باحات المسجد مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وهتفوا: "تسقط تسقط إسرائيل"، و"فلسطين عربية ". 

وشهدت ساحة مسجد الأزهر الشريف تزاحما من قبل المواطنين قبل تأدية صلاة الجمعة، لإعلان تضامنهم مع أهل غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني، ضمن فعاليات جمعة " تحيا مصر".

وتوافد مئات المواطنين على الأزهر الشريف، خلال الساعات القليلة الماضية، لتأدية صلاة الجمعة، ومن بعدها خروج مسيرات ووقفات احتجاجية من أجل التضامن مع أهل فلسطين.

وحرص الوافدون على مسجد الأزهر الشريف على رفع أعلام دولة فلسطين والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

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الأزهر الشريف ميدان التحرير املين أعلام فلسطين الجامع الأزهر المناهضة للاحتلال المواطنين

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