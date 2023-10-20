الهتافات تدوى فى ساحة الجامع الأزهر الشريف دعمًا لفلسطين (صور)

شهدت ساحة الجامع الأزهر الشريف إقبالا كبيرا من المواطنين، قبل رفع النداء لصلاة الجمعة، لإعلان تضامنهم مع أهل غزة والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

ورفع المواطنون أعلام فلسطين، مرددين الهتافات الداعمة لفلسطين.

وضمت التظاهرة العديد من الرجال والسيدات والأطفال، الذين رفعوا لافتات تدين الاعتداءات الصهيونية على أهل غزة.

دعوة الحوار الوطنى المواطنين للاحتشاد أمام النصب التذكارى

كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد وجّه الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة اليوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر، في بيان صادر عنه، أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان رسالة مهمة في الذكرى الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، أنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، وكرفض حاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها- فإن مجلس أمناء الحوار الوطني، بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف