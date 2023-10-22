تجديد حبس المتهم بقتل زميله بسبب خلافات بينهما في العمل بالزيتون

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون حبس المتهم بقتل زميله خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما في العمل بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثر بإصابته بجرح قطعي بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم وأعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.