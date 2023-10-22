تحذيرات من "الأرصاد".. ماذا يحدث خلال الساعات المُقبلة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدا الإثنين 23 أكتوبر حتى يوم السبت الموافق 28 أكتوبر ٢٠٢٣، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّ الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى عل فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشماليةحار على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائيه المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت إلى تنشيط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما أشارت أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وكاترين دافئ على محافظة مطروح، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على باقي الانحاء نهارًا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة نسبيًا في آخره شمالًا لطيف ليلًا جنوبًا.

كما تظهر كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة.

الشبورة

- تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

-خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.