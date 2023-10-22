مدحت الكمار: كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام عبرت عن الضمير العربي

أكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن العالم اليوم أمام فرصة حقيقية بقيادة مصر لوضع حل جذرى للقضية الفلسطينية، وإرساء قواعد السلام فى المنطقة حتى لا تتسع رقعة الصراع من ناحية، ويتوقف العدوان الحالي، وعدم تكرار الحرب من جديد.

وقال الكمار، في تصريحات اليوم، إن مصر تمارس دورها دائمًا فى الحفاظ على السلام فى المنطقة وحماية شعبها والشعوب العربية الشقيقة وتهدئة الأوضاع: إن كلمة الرئيس السيسى اليوم بقمة القاهرة للسلام عبرت عن ضمير الشعب المصرى والضمير العربي كله تجاه الأشقاء بدولة فلسطين المحتلة وضروة وقف العدوان بأي شكل وفتح باب المساعدات الانسانية.

كلمة كاشفة

ولفت عضو النواب إلى أن كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام، كشفت ما يقترفه العدوان الإسرائيلى الغاشم من مجازر بحق العزل والمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والأطقم الطبية، وغيرهم. قائلاً:"هناك حاجة ماسة وملحة لوقف الحرب وادخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

واختتم الكمار بالقول إن رسالة قمة القاهرة للسلام، جاءت واضحة تمامًا برفض مصر تصفية القضية الفلسطينية وأن حدود مصر وسيادتها خط أحمر. وعلى المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته إزاء الحرب العدوانية التى تشنها إسرائيل بالمخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.