الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات يكشف مؤشرات نجاح قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هناك مجموعة من المؤشرات التي تؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام

مؤشرات نجاح قمة القاهرة للسلام 

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن المؤشر الأول على نجاح هذه القمة، هو قدرة مصر على حشد هذا العدد من الدول والقيادات الدولية من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في توقيت شديد الصعوبة وشديد التعقيد، خاصة أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك حالة من التحيز والدعم السياسي والإعلامي لعدد كبير من الدول الغربية لإسرائيل، وبالتالي عندما تنجح مصر في خلق هذه المنصة في هذا التوقيت الضيق جدًا، فإن هذا يعتبر مؤشر كبير على نجاح الدبلوماسية المصرية وعلى قدرة مصر في خلق منصات للتأكيد على مواقف سياسية محددة، وهو مؤشر مهم متعلق بالقدرة على حشد هذا العدد الكبير من الدول في هذا التوقيت.

وأوضح أن المؤشر الثاني، يتمثل في ضرورة الأخذ في الاعتبار أننا في لحظة شديدة التعقيد، بمعنى أن هناك تحيزا سياسيا، وفجوة كبيرة بين رؤية وسردية إسرائيلية تدعمها عدد من الدول في مواجهة رؤية وسردية مصرية عربية تدافع عن القضية الفلسطينية، وتحذر من المخاطر التي تتعرض لها ليس فقط القضية الفلسطينية وإنما التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أي تتعرض لها معادلات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه في ظل كل ذلك، كان من الضروري أن تكون هناك منصة مهمة يتم فيها التعبير عن وجهة النظر المصرية والعربية، وهو ما تم بالفعل.  

فلسطين القضية الفلسطينية غزة مؤتمر القاهرة للسلام الدبلوماسية المصرية

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