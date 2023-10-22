وزير الإعلام الفلسطينى السابق: قمة القاهرة للسلام شددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن قمة القاهرة للسلام شددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه ليس منطقيًا انتظار نتائج حاسمة من قمة القاهرة للسلام، لكن القمة وضعت العالم أمام حتمية وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية، بعدما تجاهل العالم هذا الحل، لعقود وحل مكانه الحل الاقتصادي والأمني والإنساني.

وأشار إلى أنه بالرغم من تفاوت اللغة في قمة القاهرة، إلا أنه حصل إجماع بالغ الأهمية أنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، وهذا الإجماع يمكن أن نستند إليه أنه لا حل عسكري وإنما تسوية تقوم على حل الدولتين، وهو ما حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبدالله الثاني.

قبل 7 أكتوبر العالم لم يكترث للقضية الفلسطينية

ولفت إلى أنه قبل 7 أكتوبر العالم لم يكترث للقضية الفلسطينية بل يدين الفلسطينيين، وهناك تشريعات أوروبية صدرت تناهض حقوق الفلسطينيين، أما الآن تغير الموقف لمصلحة الانتفاضة الشعبية العالمية، وخرج آلاف مؤلفة في العواصم دعمًا لفلسطين، لأن إسرائيل تمادت في عدوانها على شعب غزة، وتقوم بحرب تصفية شاملة للقضية الفلسطينية، وطرحت تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

وأوضح أن تطور الموقف الشعبي في الدول الديمقراطية يؤثر على قرارات حكوماتهم.

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