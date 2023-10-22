شروط التقدم لحج القرعة 2024 بوزارة الداخلية والمستندات المطلوبة

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، حول شروط التقديم للحج 2024، عبر موقع البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية عن قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة 2024، أمس السبت، وتستمر حتى الإثنين 6 نوفمبر 2023، على أن يتم إجراء قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن.

التقدم لحج القرعة 2024

فى هذا السياق، يرصد «الدستور» لقرائه خلال السطور التالية، خطوات التقديم لـ حج القرعة 2024-1445 هـ، والشروط والفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج هذا العام.

كيفية التقدم للتقدم للحج 2024

أوضحت وزارة الداخلية أنه الطلبات تقدم بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة، دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (من هنا).

أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم27983000 – 02، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية.

وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب؛ وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)..

ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2024

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك بيانات مطلوبة للتقدم لحج القرعة 2024 والتى تشمل الآتي:

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقمًا.

رقم الهاتف المحمول؛ لأنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

رقم هاتف آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

وبيانات المرافق تشمل الآتي:

بطاقة الرقم القومى.

صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها.

الحالة الصحية.

رقم هاتف المحمول الشخصي، ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة الإلكترونية.

شروط التقديم للحج 2024

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي، صورة بطاقة الرقم القومي "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة، ويدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.