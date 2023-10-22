الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على الخدمات التي تقدمها.. مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

سيارة خدمة العملاء
سيارة خدمة العملاء المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 22 أكتوبر إلى الخميس 26 أكتوبر وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية أبو حاكم يوم الأحد وبقرية كفر جمعة يومي الأثنين والثلاثاء وبقرية بهنباي يومي الأربعاء والخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس بعزبة حسين شاكر من الأحد إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلي الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرة الى انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة
 السيارات جرى تصميمها خصيصًا وتجهيزها وفقا لأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة، سيجري الدفع بتلك السيارات بالمناطق التي لم يجر تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن وممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

تقدم السيارات جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي).

تتميز السيارات بوجود شاشة عرض توضح المستندات المطلوبة للتعاقد.

يوجد بالسيارة كيميائي وأجهزة التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة وجودة المياه.

يوجد بالسيارات عمال صيانة للتعامل مع أي كسورات بشبكة المواسير.

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