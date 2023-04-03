«مياه الشرقية» تعلن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدماتها للعملاء من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من السبت الموافق 1 أبريل إلى الخميس 6 أبريل وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرًا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والإثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يومي الأحد والإثنين وبقرية القطايع يوم الأربعاء وبقرية كفر الجنيدي يومي الثلاثاء والخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز صان الحجر بقرية صان الحجر البحرية يومي السبت والأحد وبمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الإثنين إلى الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل "التعاقد على إدخال العدادات- شحن الكروت مسبوقة الدفع- سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير- تقديم شكاوي".