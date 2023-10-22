الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نجاة علي بندوة "طه حسين ..سيرة عقل مصرى": معاركه تستحق الرصد والتوثيق

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قالت الدكتورة نجاة علي، إن الدكتور طه حسين صاحب مشروع متعدد على كافة الجبهات الفكرية، وهو ما طرحته فى مقالها "ماذا تبقى من طه حسين؟" والذي شاركت به ضمن العدد الخاص من مجلة الثقافة الجديدة.

وأضافت نجاة على ضمن فعاليات ندوة "طه حسين .. سيرة عقل مصرى"، والتي بدأت منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة؛ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أنها ترى أن التوصيف الأدق لمشروع د.طه حسين هو معاركه الفكرية داخل الجامعة وخارجها مع قوى متعددة في مجتمعنا المصري، مشيرة أنها تعمل على إعداد دراسة فى سيرة عميد الأدب العربي.

ابتداءً من الغد.. انطلاق سلسلة ندوات عن "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة


وشهدت الندوة حضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعمر البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفى طارق الطاهر، وذلك بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.
ويشارك في الندوة كوكبة من الأدباء والنقاد وهم: الدكتور سامى سليمان، الدكتور عمار علي حسن، الكاتب إيهاب الملاح، الكاتب سعد القرش، الدكتور محمود عبد البارى، الدكتورة رشا صالح، والكاتبة رضوى الأسود، وإيمان أحمد يوسف.
كما أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسن"، وذلك ضمن الاحتفاء بمرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي.


ومن المقرر أن تقام هذه الندوات بمركز سينما الحضارة في قاعة (2)، تبدأ من غد الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.


نبذة عن طه حسين 


يعتبر الدكتور طه حسين (15 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973م)؛ أديبا وناقدا مصريا، لُقّب بعميد الأدب العربي، ويعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولا تزال أفكاره ومواقفه تثير الجدل حتى اليوم.


درس في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية، وعمل عميدًا لكلية الآداب، ثم مديرًا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف، ومن أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي (1926) ومستقبل الثقافة في مصر (1938).

طه حسين الدكتور طه حسين نجاة علي سيرة عقل مصري الأعلي للثقافة

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