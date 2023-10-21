السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ابتداءً من الغد.. انطلاق سلسلة ندوات عن "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة

طه حسين
طه حسين

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين"، وذلك ضمن الاحتفاء بمرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي.

ومن المقرر أن تقام هذه الندوات بمركز سينما الحضارة في قاعة (2)، تبدأ من غد الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

ويشارك بها كل من الناقد محمد رمضان حسين، والناقدة دعاء حلمي، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.

كما تحيي مكتبة مصر العامة الذكرى الخمسين لرحيل الأديب والمفكر الكبير طه حسين، عميد الأدب العربي، والذي يعد من أبرز المثقفين والأدباء في تاريخ مصر الحديث، نظرًا لإرثه العملاق والمحفور فى التاريخ المصري، وصاحب الريادة فى تطوير وإحياء الأدب العربي.

وتُقام الاحتفالية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في قاعة ندوات مكتبة مصر العامة الرئيسية وستقام ندوة خاصة حول  "في ذكرى العميد طه حسين... حضور متجدد، خمسون عامًا على الرحيل" وذلك بمشاركة مجموعة من كبار المثقفين والأدباء من بينهم؛ الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور عماد الدين أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ الوثائق بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة.

نبذة عن طه حسين 

يعتبر طه حسين (15 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973م)؛ أديب وناقد مصري، لُقّب بعميد الأدب العربي، ويعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولا تزال أفكاره ومواقفه تثير الجدل حتى اليوم.

درس في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة، وعاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية، وعمل عميدًا لكلية الآداب، ثم مديرًا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف، ومن أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي (1926) ومستقبل الثقافة في مصر (1938).

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية أيام طه حسين 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي مركز سينما الحضارة عميد الأدب العربي

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