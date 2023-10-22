الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

غزة
غزة

وسط منازل مهدمة، وقف أطفال غزة الفلسطينية، يذرفون الدموع، بعد أن فقدوا ذويهم، في القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على مدار الـ24 ساعة، محملين بإصابات وآلام لا يتحملها الكبار.

ورصد تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث لم تكتف إسرائيل وترتوي بعد من دماء آلاف الشهداء ومعظمهم من الأطفال والنساء.

العدوان يدخل أسبوعه الثالث بمزيد من الفظائع، الصواريخ تنهمر على كل شبر في القطاع الذي نزح سكانه إلى الجنوب أملًا في امان مزعوم، لكن المجازر ترتكب بلا خجل أو اعتبار لأي قانون، إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة، أوصلها لهذه النرجسية أنها خلقت لتبقى آمنة، حسب قول الرئيس الأمريكي جو بايدن،  فلتقتل وهناك من يبرر فعلها، هناك من يسلحها ويمولها بسخاء غير مسبق، إذا تعرضت لخطب ما الغرب يشد الرحال مواسيًا وداعمًا.

 

لا يقض مضاجع العالم الدمار الذي طال كل مقدرات الحياة في غزة، مأساة مستمرة، تدمير مبان ومنازل، قصف المستشفيات والمراكز ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقصف المساجد والكنائس.

ارتكبت إسرائيل جرائم يعدها القانونيون جرائم حرب متكاملة الأركان، جرائم إنسانية، تناقض مبادئ الحرية وتضرب حقوق الإنسان في مقتل، ورغم ذلك لم تتحرك الجنائية الدولية أمام ما يحدث من إبادة جماعية، وتهجير قسري لشعب غزة.

 

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