الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة السيد حسين لبيب لفوزه في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي وحصوله على ثقة الجمعية العمومية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية ورفع راية الوطن عاليًا.

 

وكان قد تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها. 

شملت جولة المحافظ، متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية والذى يشهد تركيب سور خرسانى لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل إلى ٢٠ مليون جنيه، حيث تضم الأعمال أيضًا رصف طبقة الطريق وطلاء للأسوار والبردورات وصيانة لأعمدة الإنارة كمرحلة ثانية. 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإلزام الشركات المنفذة بالمواعيد المحددة للأعمال دون تأخير ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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