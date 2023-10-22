محافظ المنوفية يتفقد موقع مستشفى الشهداء الجديد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع مستشفى الشهداء الجديد بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، والمقامة على مساحة تزيد على 21 ألف م2، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

محافظ المنوفية يتابع أعمال مستشفى الشهداء الجديدة

حيث تابع المحافظ تنفيذ الأعمال التمهيدية بموقع المستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع، والذى يضم 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال، فضلا عن 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 باقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير، وأكد محافظ المنوفية أن مستشفى الشهداء الجديد ستعد صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، موجهًا رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر كونه مشروعا هاما وحيويا.

محافظ المنوفية يتابع رصف 7 شوارع بمدينة الشهداء

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، حيث تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات للأرصفة الجانبية بشارع التلواني بطول 500 م بداية من شارع النصر وحتي شارع المدرسة الفكرية القديمة ضمن أعمال الرصف المتكاملة، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و300 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وتكسير الأرصفة القديمة وجاري العمل بالأرصفة الجانبية تمهيدًا لوضع طبقة الأساس.

فيما تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات وضبط مناسيب قطع الفرمة بشارع أحمد غانم تمهيداَ لفرد طبقة السن بطول 500 م ضمن أعمال الرصف المتكاملة ، بتكلفة بلغت مليون و900 ألف جنيه، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتواجد الميدانى لتسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وخلال الجولة أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أن العمل جاري على قدم وساق في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق، بواقع 7 مناطق وبتكلفة إجمالية بلغت 15 مليونا و226 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال التحضيرية بعدد من الشوارع تمهيدًا لأعمال الرصف ومنهم، شارع عزيز طبانه من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م، وشارع حضانة الشروق بطول 500 م، شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول 500 م، وكذا شارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة حتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول 500 م، وشارع كفر الشيخ بداية من بور سعيد إلى شارع الشيخ منصور بطول 700 م، بالإضافة لمتفرعاته بطول 300 م تقريبًا.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول،موضحًا بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.