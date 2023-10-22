الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جاهزية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا بشأن الوقوف على جاهزية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ نموذج محاكاة للتعامل مع تجربة افتراضية لمواجهة حريق نشب نتيجة تسرب غاز وعرض الموقف والإجراءات المتخذة  لمجابهتها.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والجهات المعنية بالمحافظة.

توجيهات المحافظ 

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية، مختلف الجهات المعنية بضرورة اختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث والتنسيق فيما بينهم والتدريب للعمل على التعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

كما شدد محافظ المنوفية، على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه  وذلك في إطار  دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازًا ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة بما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.

يتم ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية. 

محافظ المنوفية شبكة الطوارىء سبكة الطوارئ والسلامة العامة المؤمنة تحرير محاضر تموينية بأنحاء محافظة المنوفيه نموذج محاكاة

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