تداول 22 سفينة واستقبال 60 ألف قمح بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا، جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة بينما غادر 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 60911 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31742 طن تشمل 4631 طن جبس معبأ و4346 طن رمل و114 طن علف و6152 طن أسمنت معبأ و3200 طن مولاس و13299 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59380 طن تشمل: 6700 طن عدس و2871 طن فول و 8142 طن خردة و16516 طن ذرة و6130 طن سكر و405 طن كتان و325 طم حمص و4960 طن فول صويا و13331 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5158 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65291 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412547 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4696 شاحنة.

تطوير ميناء دمياط على مراحل

يذكر ان وزارة النقل وضعت خطة يتـم خلالها تطويـر مينـاء دميـاط علـى عـدة مراحـل وفـي المرحلـة الاولـى مـن التطويـر، سـيتم تحويـل مينـاء دميـاط إلـى مركـز تجـاري عالمـي لحاويـات الترانزيـت فـي البحـر األبيـض المتوسـط، والـذي سـيتبعه بعـد ذلـك إنشـاء ممرات لوجسـتية تصـل إلى مناطـق التصنيع المختلفـة فـي مصـر عـن طريـق شـبكة السـكك الحديديـة.

ومـن أهـم المشـروعات التي تتم ويجـري تنفيذها فـي الميناء بتكلفة أكثر مـن 11 مليار جنيـه.

إنشـاء محطـة متعـددة الأغـراض (رصيف بطول 681 ً متـرا وعمق 17 ً متـرا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليـار جنيه تعميق الممر المالحي وحوض الدوران إلى 16 ً مترا بتكلفة 1.1 مليار جنيه