حماس: إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية فى قطاع غزة بدعم الدول الغربية

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم الدول الغربية.

استهداف المساجد والكنائس

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان صحفي اليوم، إن إسرائيل ترتكب لليوم الـ16 جرائم في غزة، تشمل قصف المنازل على ساكنيها واستهداف المساجد والكنائس والمشافي والمدارس والجامعات والبنية التحتية.

واعتبر الرشق أن قتل نحو 5 آلاف فلسطيني في غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، والآلاف من الجرحى، وقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن القطاع، هي "جرائم حرب وإبادة جماعية".

الخسائر والأضرار في المباني السكنية

في السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن هجمات إسرائيل: تتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية، حيث تضررت 50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، أنه حصر أضرارًا متفاوتة في أكثر من 165 ألف وحدة سكنية وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هُدمت كليًا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأشار إلى أنه بفعل كثافة هجمات إسرائيل وتدمير أحياء سكنية بأكملها، فإن 70% من سكان القطاع، بواقع 1.5 مليون نسمة، نزحوا من مناطق سكنهم إلى مراكز إيواء، تصل لأكثر من 220 مركزًا، أو تجمعات مستضيفة في مختلف محافظات القطاع.

وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان: الاحتلال الإسرائيلي يدمر خمسة مساجد تدميرًا كليًا؛ ما يرفع حصيلة المساجد المدمرة كليًا منذ بدء العدوان على غزة إلى 31 مسجدًا.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد مواطنين اثنين وتسجيل عدة إصابات، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلًا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي المحتل إن طيرانه قصف "طريقًا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار، الذي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حماس كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات.