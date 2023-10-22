الأمم المتحدة تكشف عن حالات الإصابة بالجديرى المائى والجرب فى قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة عن أن حالات الإصابة بالجديري المائي والجرب والإسهال تتزايد في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعيشها قطاع غزة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن عدد الحالات سيرتفع إذا لم يتم إعادة تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بسرعة بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن أحد أسباب ارتفاع حالات الإصابة هو أن الأشخاص اضطروا إلى الاعتماد على المياه القذرة بسبب نقص مياه الشرب.

وقف إطلاق النار فى غزة

وأمس السبت، طالبت وكالات الأمم المتحدة المختلفة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، بوقف إطلاق النار في غزة.

دخول شحنة أولى ولكن محدودة

وذكر البيان أن غزة شهدت، أمس، دخول شحنة أولى، ولكن محدودة، من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، مُقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

وذكرت الوكالات الأممية أن تلك القافلة صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية، مشددة على أن هناك أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

المساعدات مكونة من 20 شاحنة

ولفت إلى أن قافلة المساعدات المكونة من 20 شاحنة ستوفر المساعدات الضرورية لمئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات.

وحذرت من أن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن الأكثر عرضة للخطر، لافتة إلى أن ما يقرب من نصف سكان غزة من الأطفال.

وفرضت إسرائيل "حصارا كاملا" على غزة، حيث حرمت القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمطل على البحر المتوسط من الأغذية والوقود والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، ردا على المذابح التي ارتكبها مسلحو حماس قبل أسبوعين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي المحتل إن طيرانه قصف طريقا للإرهابيين أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار، الذي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حماس كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، عن أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.