الخارجية الفلسطينية: النشاط الدبلوماسي يتواصل لفضح ما ترتكبه إسرائيل من إبادة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بسفرائها وكادرها تعمل على مدار الساعة، لحشد أوسع جبهة دولية وشعبية تطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي.

ما ترتكبه إسرائيل من إبادة لقطاع غزة بكامله

وأوضحت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن النشاط الدبلوماسي يتواصل على مستوى الأمم المتحدة، ومنظماتها، وجميع مكوناتها، ومجالسها،، وفي مقدمتها مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، أو من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ووسائل الإعلام في الدول المضيفة، لتزويدها بتقارير موثقة وفيديوهات وشروحات عن فظاعة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة لقطاع غزة بكامله.

فضح الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، تواصل الوزارة وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها، وبالشراكة التامة مع مجالس السفراء العرب، وبعثات جامعة الدول العربية، ومع الجاليات الفلسطينية والعربية الشقيقة، والجاليات الصديقة، والمتضامنين، ولجان الصداقة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، فضح الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة.

حجم الكارثة الإنسانية

وأكدت أن الوزير رياض المالكي يواصل إجراء سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات مع نظرائه حول العالم، والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، لوضعهم في صورة مظاهر الإبادة الجماعية وتفاصيلها، وحجم الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا.

في السياق، عمم المالكي على جميع سفراء دولة فلسطين ضرورة إبداء أعلى درجات الاهتمام والمواساة والرعاية تجاه جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة الذين فقدوا أسرهم أو أجزاءً منها، أو الذين يتابعون على مدار الساعة مصير أبنائهم وأسرهم في القطاع والنازحين منهم.

وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقن سابق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، من أن عدم تدفق المساعدات الصحية بالدرجة المطلوبة إلى قطاع غزة سيكون له تبعات كارثية.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الأحد، إن المساعدات التي دخلت للقطاع محدودة للغاية.

ودعت المواطنين إلى التوجه الفوري لجميع المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة؛ للتبرع بالدم، وذلك من باب: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

وأمس السبت، طالبت وكالات الأمم المتحدة المختلفة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك بوقف إطلاق النار في غزة.