الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سائق شاحنة مساعدات لـ غزة: قصف الاحتلال لم يتوقف وقت إيصالنا المساعدات

مساعدات
مساعدات

تحدث محمد عبداللطيف، سائق شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية من معبر رفح البري، عن رحلته مع أول شحنة مساعدات في الذهاب والعودة من معبر رفح الدولي إلى قطاع غزة.

وقال عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية DMC، اليوم الأحد، إنه سعيد للغاية بأنه إحدى أدوات المساعدة في تقديم يد العون والإغاثة لأهالي فلسطين، مشيرًا إلى أن الشاحنة التي كان يقودها حملت مساعدات طبية.

القصف الإسرائيلي العنيف على غزة لم يتوقف

وتابع، أن الاستقبال من الجانب الفلسطيني للشاحنات المساعدات كان بـ"فرحة لا توصف، خاصة من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني"، ولكن القصف الإسرائيلي العنيف لم يتوقف حتى وقت إيصالنا المساعدات.

وأضاف، أن الشاحنات تم ترتيبها بناءً على أولويات المساعدات التي ستعبر لإدخالها لـ فلسطين بـ أولويات قصوى تشمل مستلزمات طبية أولًا، وذلك نظرًا لانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى من المساعدات الإغاثية والغذائية.

الهلال الأحمر الفلسطيني الأحمر الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين الأراضي الفلسطينية أهالي فلسطين القصف الإسرائيلى إسرائيل

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام اختراق للجمود الدولي تجاه غزة

منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى بالضفة الغربية لـ90 شهيدًا

"القاهرة الإخبارية" تعرض منشورًا لجيش الاحتلال يهدد فيه سكان شمال قطاع غزة

لمواصلة التهجير.. قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم بغرب سلفيت

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد حية من قصف الاحتلال جنوب لبنان

"القاهرة الإخبارية": تواجد إعلامى دولى كبير فى رفح لمتابعة جهود إغاثة غزة

"القاهرة الإخبارية": "المرابطون" لن يغادروا معبر رفح قبل التأكد من وصول جميع الشاحنات لغزة

“القاهرة الإخبارية” تكشف تفاصيل تأهب دفعة المساعدات الثانية للوصول إلى غزة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

استمرار تدفق المساعدات.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يستعدان لإدخال قافلة جديدة لغزة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عودة التيار الكهربائى والمياه تدريجيًا فى بورسعيد

ترسانة أسلحة "حماس" تثير ذعر واشنطن وأجهزة الاحتلال العسكرية

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم