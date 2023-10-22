سائق شاحنة مساعدات لـ غزة: قصف الاحتلال لم يتوقف وقت إيصالنا المساعدات

تحدث محمد عبداللطيف، سائق شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية من معبر رفح البري، عن رحلته مع أول شحنة مساعدات في الذهاب والعودة من معبر رفح الدولي إلى قطاع غزة.

وقال عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية DMC، اليوم الأحد، إنه سعيد للغاية بأنه إحدى أدوات المساعدة في تقديم يد العون والإغاثة لأهالي فلسطين، مشيرًا إلى أن الشاحنة التي كان يقودها حملت مساعدات طبية.

القصف الإسرائيلي العنيف على غزة لم يتوقف

وتابع، أن الاستقبال من الجانب الفلسطيني للشاحنات المساعدات كان بـ"فرحة لا توصف، خاصة من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني"، ولكن القصف الإسرائيلي العنيف لم يتوقف حتى وقت إيصالنا المساعدات.

وأضاف، أن الشاحنات تم ترتيبها بناءً على أولويات المساعدات التي ستعبر لإدخالها لـ فلسطين بـ أولويات قصوى تشمل مستلزمات طبية أولًا، وذلك نظرًا لانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى من المساعدات الإغاثية والغذائية.