الاحتلال الإسرائيلى يعلن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن حزب الله، يخاطر بجر لبنان إلى حرب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان وأنه اعترض طائرة بدون طيار من جارته الشمالية، وردت قوات الدفاع الإسرائيلية بإطلاق نار على محاولة إطلاق صواريخ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إسرائيل، إن طائراتها قصفت في وقت سابق من اليوم خلية، كانت تخطط لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفًا عنيفًا من قِبل العدو الإسرائيلي.

الحدود اللبنانية - الفلسطينية

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "برانيت"، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

واستهدف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة.

وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.

وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل، وهي: سنير، ودان، وبيت هيليل، وشير ياشوف، وهاغوشريم، وليمان، وماتسوفا، وإيلون، وغورين، وجورنو ها جليل، ومناحيم، وساسا، وزيفون، وراموت نفتالي.

استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء

يذكر أنه استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

طائرة حربية إسرائيلية

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلًا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج «موسى عرفات» بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدًا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرقي من المدينة.