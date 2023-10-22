الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون فى ياسوف شرق سلفيت

أشجار الزيتون
أشجار الزيتون

قطع مستوطنون، اليوم الأحد، 70 شجرة زيتون معمرة في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف، صالح ياسين، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "نحميا"، المقامة على أراضي قريتي ياسوف واسكاكا، قطعوا وكسروا 70 شجرة زيتون، تتراوح أعمارها بين 50- 70 عاما، وتعود ملكيتها لعدد من المواطنين في ياسوف، عرف من بينهم: صبحي رزق عبدالرازق، ومن عائلتي ياسين واعبيه.

وأضاف أن المنطقة التي هاجم المستوطنون فيها الأشجار تعرف بمنطقة "الحرائق" جنوب ياسوف، وتتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث تم تجريف ما يقارب 10 دونمات قبل أيام، واليوم جرى تقطيع عشرات الأشجار.

مستوطنون شجرة زيتون سلفيت قرية ياسوف وفا

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