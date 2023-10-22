جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

كشفت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل أكثر من 1200 جندي ضمن صفوف المعاقين خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

تسجيل 1210 إسرائيليين ضمن صفوف المعاقين بجيش الاحتلال

وأوضحت وزارة الدفاع بدولة الاحتلال أن قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع وجمعية المحاربين القدامى المعاقين سجل 1,210 جنود من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في سجلاته منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجومها المدمر على إسرائيل، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وجاء في البيان أن الغالبية العظمى منهم خرجوا من المستشفى.

وفي إعلان مشترك، تقول المنظمتان إن الأرقام لا تشمل المجندين، ولكن فقط جنود الاحتياط، والجنود المحترفين، والشرطة، وعملاء الشاباك، وغيرهم.

وجاء في البيان أن وزارة الدفاع قامت بتسريع عملية حصول الجرحى وعائلاتهم على المساعدة المالية.

وحسب بيان وزارة دفاع الاحتلال خضع علاج وزارة الدفاع للمحاربين القدامى الجرحى من قوات الاحتلال لتدقيق مكثف منذ أن أحرق المحارب القديم في الجيش الإسرائيلي إيتسيك سايديان نفسه أمام مكاتب قسم إعادة التأهيل في بيتح تكفا، في قضية جذبت الاهتمام إلى محنة المحاربين القدامى العسكريين الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب الأحداث التي وقعت خلال فترة خدمتهم. الخدمة العسكرية.

من جهتها قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنه تم التعرف على جثث 769 مدنيا قتلوا في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، ومن بين هؤلاء، تم نقل 673 إلى عائلاتهم لدفنهم.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها اليوم إن الآلاف من أفرادها في نوبات العمل 24 ساعة في اليوم، طوال أيام الأسبوع لتحديد هويات القتلة, مشيرة إلى مقتل حوالي 1400 شخص في العملية بجانب وجود ما بين 200 و250 شخصًا أسيرا في قطاع غزة.