متحدث "الصحة" فى غزة يكشف عن "كارثة" ستحدث خلال ساعات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة: ساعات تفصلنا عن توقف العمل بالعديد من المراكز الصحية.

وأضاف "القدرة"، في مداخلة لفضائية "الغد" أن إغلاق قطاع غزة بشكل كامل وقطع الماء والكهرباء أنهك المنظومة الصحية وصولًا إلى الإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة بأن المنظومة الصحية قد انهارت.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن هذا الأمر له تبعات خطيرة، حيث إن هذه الأعداد الهائلة من الجرحى والمصابين لا تقدر عليها مستشفيات قطاع غزة ونسبة إشغال الأسّرة بلغت 150%.

مئات الجرحى والمرضى يفترشون أراضي المستشفيات

وأشار إلى أن هناك مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض في المستشفيات وممراتها، ما يسبب مشكلة حقيقية فيما يتعلق بجودة الخدمة، واليوم تركنا الجودة ونتعامل من أجل إنقاذ المصابين.