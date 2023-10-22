الهلال الأحمر: أول شحنة مساعدات دخلت غزة "مصرية خالصة"

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن هناك جهودًا مصرية خالصة تبذل على الأرض لتبني القضية الفلسطينية، وهذا تمثل بدخول أول شحنة مساعدات وهي شحنة مصرية خالصة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن المساعدات توالت على مطار العريش وميناء رفح الجوي، لافتًا إلى أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد خلال مؤتمر صحفي أن معبر رفح ومطار العريش هما القناتان الرئيسيتان لدخول المساعدات إلى غزة.

أنفاق “تحيا مصر” تستقبل مئات الشاحنات يوميًا

وتابع: "أنفاق تحيا مصر تستقبل مئات الشاحنات يوميًا من كافة المؤسسات المصرية، علاوة على مساعدات يقدمها المواطنون البسطاء"، متابعا: "يوميًا نستقبل مئات المكالمات لمواطنين يريدون أن يشاركوا في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة".

واستحضر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، قصة إنسانية ولفتة طيبة من إحدى السيدات المصريات، مستطردًا: "جاءتني سيدة مصرية وتبرعت بـ11 ثوبًا أبيض -أكفان- للأشقاء في غزة، وهذا يدلل على عظمة وإنسانية ووطنية المصريين".

وواصل الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء: "نأمل عبور المزيد من الشاحنات خلال الأيام المقبلة، لمساندة الأشقاء في غزة لمواجهة العدوان الغاشم عليهم منذ السابع من أكتوبر الجاري".