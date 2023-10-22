الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس ببني مزار

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

و شارك في الصلاة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، وراهبات قلب يسوع المصريات، حيث ألقى صاحب النيافة الأنبا عظة الذبيحة الإلهية بعنوان العظة بعنوان "الثقة والإيمان والرجاء بيسوع".

المشاركة في إجتماع الشباب

 وكان قد تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الشباب، بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

شارك في اللقاء الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والتفاني في خدمة رعيتهم، بالإضافة إلى الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة.

الاستعداد للصوم

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر 2023، وينتهي في 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد، أي يستمر لمدة 43 يومًا.

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مار جرجس كنيسة مار جرجس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس القداس الإلهي

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