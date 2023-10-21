السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

توقيع عقد شراء أحدث دير قبطي في الولايات المتحدة الامريكية

الانبا كاراس خلال
الانبا كاراس خلال توقيع العقد

 أعلنت إيبارشية بنسلفانيا، إنه تم توقيع العقد النهائي لشراء دير كرمل يسوع ومريم ويوسف للراهبات الكاثوليك بمنطقة اليسبيرج في بنسلڤانيا، بيد  الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وغرب ڤرچينيا.

 الدير أقيم على مساحة 92 فدانا

 ويعتبر الدير فرصة  لبدء الحياة الرهبانية والخلوة الروحية وإقامة المؤتمرات والأيام الروحية لأبناء الإيبارشية، ويقع الدير على مساحة 92 فدانا في موقع مميز يتوسط كنائس الايبارشية، ويضم 5 مباني رئيسية منها كنيسة ومنزل من طابقين وعدد من المرافق المجهزة للمبيت والضيافة، إضافة إلى إمكانية بناء المزيد في المستقبل طبقًا للاحتياجات.

ومن جانبه، زار الأنبا سرابيون مطران لوس أنجيلوس، والحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والحبر الجليل الأنبا أبراهام في زيارة دير الراهبات في هيمت بكاليفورنيا، وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارة نيافة الانبا مكاريوس لإيبارشية لوس أنجيلوس.

الكنيسة تستعد لبدء صوم الميلاد المجيد 

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمدة 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

وطقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير (ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة) وهذه المدة تشمل الآتي: 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

دير كرمل يسوع ومريم ويوسف للراهبات الكاثوليك بمنطقة اليسبيرج الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلفانيا الأنبا سرابيون مطران لوس أنجيلوس

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