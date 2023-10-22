الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاميو الفيوم يحتشدون أمام النقابة دعمًا للقضية الفلسطينية ويحرقون علم إسرائيل (صور)

محامين الفيوم يحتشدون
محامين الفيوم يحتشدون أمام النقابه لدعم القضية الفلسطينية..

شهدت نقابة المحامين بـ الفيوم، وقفة احتجاجية لعدد كبير من أعضاء نقابة المحامين، اليوم الأحد، أمام مقر النقابة دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته السافرة بحق أهالي قطاع غزة.

وتقدم الوقفة حازم طه، نقيب المحامين بالفيوم، ومجلس النقابة وشيوخ المهنة في المحافظة؛ للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي غزة العزل، واستهداف المدنيين في المدارس والمنازل ودور العبادة والمستشفيات.

وطالب المحامين خلال وقفتهم المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي غزة العزل، واحترام القانون الدولي والمواثيق التي تحمي المدنيين، كما طالبت الحكومات العربية في الوقوف صفا واحدا تجاه القضية الفلسطينية، مشيدين بالدور المصري الذي تقوم به لدعم ومساعدة الشقيقة فلسطين.

وردد المشاركون في الوقفة عددًا من العبارات الوطنية التي تدعم الشعب الفلسطيني وترفض الأفعال الوحشية التى ساهمت فى زعزعة أمن واستقرار الأخوة فى غزة وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالي غزة، ومن أبرز عبارات محامين الفيوم  خلال تجمعهم داخل مقر النقابة: "فلسطين عربية، ويسقط الجيش الإسرائيلي تسقط إسرائيل "، بروح بالدم نفديك يا غزة". 

محامين الفيوم يحتشدون أمام النقابه لدعم القضية الفلسطينية
محامين الفيوم يحتشدون أمام النقابه لدعم القضية الفلسطينية
محامين الفيوم يحتشدون أمام النقابه لدعم القضية الفلسطينية
محامين الفيوم يحتشدون أمام النقابه لدعم القضية الفلسطينية
محامين الفيوم يحتشدون القضية الفلسطينية حرق علم اسرائيل الرئيس السيسي

مواد متعلقة

متطوعو التحالف الوطنى من أمام معبر رفح: مُرابطون حتى توصيل المساعدات

أهالى الفيوم ينظمون وقفة تضامنية مع أهالي غزة ودعم قرارات الرئيس السيسي

الحكم على المتهمين بقتل 8 متهمين في "مذبحة الأرض" بالفيوم

مواطنة من الفيوم: مصر تحرص دائما على تقديم المساعدات للفلسطينيين (فيديو)

محافظ الفيوم يسلم دعمًا ماليًا لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالفيوم

بدء العمل في مجزر سنورس العمومي في الفيوم

بـ78% من الأصوات.. محمد عثمان يفوز بمقعد نقيب الأطباء بالفيوم

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات