محاميو الفيوم يحتشدون أمام النقابة دعمًا للقضية الفلسطينية ويحرقون علم إسرائيل (صور)

شهدت نقابة المحامين بـ الفيوم، وقفة احتجاجية لعدد كبير من أعضاء نقابة المحامين، اليوم الأحد، أمام مقر النقابة دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته السافرة بحق أهالي قطاع غزة.

وتقدم الوقفة حازم طه، نقيب المحامين بالفيوم، ومجلس النقابة وشيوخ المهنة في المحافظة؛ للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي غزة العزل، واستهداف المدنيين في المدارس والمنازل ودور العبادة والمستشفيات.

وطالب المحامين خلال وقفتهم المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي غزة العزل، واحترام القانون الدولي والمواثيق التي تحمي المدنيين، كما طالبت الحكومات العربية في الوقوف صفا واحدا تجاه القضية الفلسطينية، مشيدين بالدور المصري الذي تقوم به لدعم ومساعدة الشقيقة فلسطين.

وردد المشاركون في الوقفة عددًا من العبارات الوطنية التي تدعم الشعب الفلسطيني وترفض الأفعال الوحشية التى ساهمت فى زعزعة أمن واستقرار الأخوة فى غزة وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالي غزة، ومن أبرز عبارات محامين الفيوم خلال تجمعهم داخل مقر النقابة: "فلسطين عربية، ويسقط الجيش الإسرائيلي تسقط إسرائيل "، بروح بالدم نفديك يا غزة".

محامين الفيوم يحتشدون أمام النقابه لدعم القضية الفلسطينية