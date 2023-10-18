الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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محافظات

مواطنة من الفيوم: مصر تحرص دائما على تقديم المساعدات للفلسطينيين (فيديو)

مواطنة من الفيوم:
مواطنة من الفيوم: الدولة المصرية بتقدم المساعدات وأثبتت أن ش

قالت هبة الشاهد، من أهالي محافظة الفيوم، إن القضية الفلسطينية تهم الشعب المصري بشكل خاص لأنها مرسى الأنبياء والمرسلين والشعب الفلسطيني هو شعب شقيق للشعب المصري، والدفاع عن قضية الأرض كان دائما على طاولة المفاوضات من قبل  جميع رؤساء مصر  من أجل تحرير الشعب الفلسطيني من الغزاة والمحتلين.

 

 

وأضافت لـ"الدستور"، أن مصر تحرص دائما على تقديم المساعدات للشعب الشقيق عن طريق إرسال المواد الطبية لمداوة الجرحى وإرسال المواد الغذائية، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم حتى يتمكن الأطفال والسيدات من تأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية.

 

وأشارت إلى أن مصر أكدت أنها لم ولن تفطر في حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وأمان وهي أبسط حقوقه كدولة عربية مهد الرسل والأنبياء.

 

 

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُمثلا في مؤسسة الجارحي، وحياة كريمة، وصناع الحياة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في محافظة الفيوم، أطلق حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بميدان المسلة وأمام استاد الفيوم الرياضي لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

 

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