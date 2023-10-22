مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين في كيسان شرق بيت لحم

اعتدى مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مجموعة من المواطنين بالضرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على رئيس مجلس قروي كيسان موسى حسين عبيات (37 عاما)، وعدد من المواطنين أثناء تواجدهم في برية العبيات، ما أدى الى إصابة بعضهم برضوض وكدمات.

وأشار إلى أن المستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال صعدوا من انتهاكاتهم، واعتداءاتهم بحق المواطنين في المنطقة، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى أراضيهم.