الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح 3 معارض تشكيلية بمركز الجزيرة للفنون

معارض
معارض

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، 3 معارض لكل من الفنانين: حسن عثمان بعنوان "حسن عثمان.. رحلة حياة" بقاعة أحمد صبري، وآخر للفنان ماهر عراقيب بعنوان "شخوص" بقاعة راغب عياد، ومعرض الفنانة مها جورج بعنوان (من وحي الكتب) بقاعة الحسين فوزي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة، بمركز الجزيرة للفنون: ١ ش الشيخ المرصفي - بجوار فندق ماريوت - الزمالك.

"أيام طه حسين" سلسة ندوات بمركز سينما الحضارة

ويشهد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش إقامة سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين"، وذلك ضمن الاحتفاء بمرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي.

ومن المقرر أن تقام هذه الندوات بمركز سينما الحضارة في قاعة (2)، تبدأ من اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ويشارك بها كل من الناقد محمد رمضان حسين، والناقدة دعاء حلمي، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا- خلف المسرح الكبير.

نبذة عن مركز الجزيرة للفنون
يحتل مركز الجزيرة للفنون بمكوناته المختلفة (قصر الأمير "عمر وإبراهيم) سابقًا مكانة مهمة بما يقدمه من خدمات للساحة الفنية من معارض ومهرجانات وفعاليات دولية ومحلية، وقد تم افتتاحه فى فبراير 1999م.

وبعد تطوير وتحديث المبنى، تم توزيع المسطحات فى الطابقين الأول والثانى والدور تحت الأرضى (البدروم) وفقا للاغراض الوظيفية لمكونات المركز وطراز العمارة الداخلية للمبنى.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية مركز الجزيرة للفنون أيام طه حسين الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش

مواد متعلقة

"طه حسين.. سيرة عقل مصرى" ندوة بالأعلى للثقافة غدًا

فى ذكرى وفاته.. حكاية مقال أعاد أنيس منصور كتابته 29 مرة

تفاصيل شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين بمعرض العراق للكتاب

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. لقاءات متنوعة وفعاليات للتوعية ضد الإدمان

ابتداءً من الغد.. انطلاق سلسلة ندوات عن "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة

كيف تناول الأدب العربي القضية الفلسطينية .. 6 روايات تكشف

"بنها العابرون الثقافي" يناقش "عظامي شفافة وهذا يكفي" لـ فتحي عبد السميع.. الخميس

التنسيق الحضاري يدرج اسم كمال الدين صلاح ضمن "حكاية شارع"

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

استمرار تدفق المساعدات.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يستعدان لإدخال قافلة جديدة لغزة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عودة التيار الكهربائى والمياه تدريجيًا فى بورسعيد

ترسانة أسلحة "حماس" تثير ذعر واشنطن وأجهزة الاحتلال العسكرية

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم