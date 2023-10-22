افتتاح 3 معارض تشكيلية بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، 3 معارض لكل من الفنانين: حسن عثمان بعنوان "حسن عثمان.. رحلة حياة" بقاعة أحمد صبري، وآخر للفنان ماهر عراقيب بعنوان "شخوص" بقاعة راغب عياد، ومعرض الفنانة مها جورج بعنوان (من وحي الكتب) بقاعة الحسين فوزي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة، بمركز الجزيرة للفنون: ١ ش الشيخ المرصفي - بجوار فندق ماريوت - الزمالك.

"أيام طه حسين" سلسة ندوات بمركز سينما الحضارة

ويشهد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش إقامة سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين"، وذلك ضمن الاحتفاء بمرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي.

ومن المقرر أن تقام هذه الندوات بمركز سينما الحضارة في قاعة (2)، تبدأ من اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ويشارك بها كل من الناقد محمد رمضان حسين، والناقدة دعاء حلمي، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا- خلف المسرح الكبير.

نبذة عن مركز الجزيرة للفنون

يحتل مركز الجزيرة للفنون بمكوناته المختلفة (قصر الأمير "عمر وإبراهيم) سابقًا مكانة مهمة بما يقدمه من خدمات للساحة الفنية من معارض ومهرجانات وفعاليات دولية ومحلية، وقد تم افتتاحه فى فبراير 1999م.

وبعد تطوير وتحديث المبنى، تم توزيع المسطحات فى الطابقين الأول والثانى والدور تحت الأرضى (البدروم) وفقا للاغراض الوظيفية لمكونات المركز وطراز العمارة الداخلية للمبنى.