الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نهضة مصر" تدعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ65 مليون جنيه

من الحدث
من الحدث

أعلنت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب، عن دعم منظومة النظافة بالإسكندرية، بعدد 12 تريلا مرسيدس بقيمة استثمارية 65 مليون جنيه.

وذكر بيان المركز الإعلامي للشركة، أنه تم ضم التريلات الجديدة لأسطول الشركة وقد تم دخول عدد 4 تريلات للخدمة وجار دخول الباقي تباعًا عقب إنهاء التجهيزات والتراخيص الخاصة بها، وتعمل هذه التريلات بوحدة النقل الوسيط حيث تقوم بجمع المخلفات من داخل المحطة ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

زيادة عدد النقلات اليومية

وأكد البيان أن هذه التريلات الجديدة ستساعد في زيادة عدد النقلات اليومية التي تتم إلى المدفن، مما سيكون لها الأثر البالغ في تفريغ المحطات الوسيطة أولًا بأول من المخلفات وسيكون له أثره الإيجابي على المنظومة بشوارع الإسكندرية وتسريع وتيرة العمل الميداني.

وأوضح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي، أن المدفن الصحي بمدينة الحمام والذي تنقل إليه المخلفات بواسطة هذه التريلات الحديثة هو مدفن مجهز بأحدث الأجهزة ويعمل وفقًا للمواصفات القياسية البيئية العالمية.

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نهضة مصر منظومة النظافة بالاسكندرية النظافه العامة للمواطن السكندري

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